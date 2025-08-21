Чемпионат DigitalSkills может вернуться в Татарстан в обновленном формате

Чемпионат DigitalSkills после паузы вернется в обновленном формате с акцентом на цифровую промышленность и индустрию 4.0. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил глава Центра развития профессиональных компетенций РТ Эмиль Губайдуллин.

«Мы проводили чемпионат пять лет, в последние годы – на площадках международного форума Kazan Digital Week. Это позволяло привлекать работодателей и компании, а участникам – показывать новые цифровые профессии, технологии квантовых компьютеров и информационного моделирования. Сейчас пока мы его не проводим – размышляем, как интегрировать или видоизменить», – добавил Губайдуллин.

Когда чемпионат вновь будут проводить в республике, Губайдуллин не уточнил. Однако, по его словам, DigitalSkills с большей долей вероятности также будет проходить на полях Kazan Digital Week.

«Этот чемпионат мы создавали сами. Республика Татарстан совместно с Министерством цифрового развития Российской Федерации и WorldSkills Russia запустила его еще в 2018 году. Татарстан – IT-регион: у нас активно развивается цифровая сфера, строятся IT-парки, и у нас есть своя IT-столица страны – Иннополис», – напомнил глава ЦРПК.

Как отметил Губайдуллин, главная задумка была в том, чтобы показать, какие компетенции существуют в сфере IT и цифровых технологий, а также как современные цифровые профессии трансформируют традиционные отрасли.

Подробнее о том, какая трансформация произошла за последние годы в системе подготовки кадров, вернется ли Россия в движение WorldSkills и почему чемпионат «Абилимпикс» для участников СВО провели в Казани – в материале «Татар-информа».