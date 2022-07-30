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Спорт
30 июля 2022  20:09

Чемпион Универсиады в Казани дисквалифицирован на четыре года за допинг

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Чемпион Универсиады 2013 года в Казани в беге на 1500 м Валентин Смирнов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Отмечается, что Смирнов дисквалифицирован за нарушение Общероссийских антидопинговых правил по части пунктов 4.1 (наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена), а также 4.2 (использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода).

Помимо успеха на казанской Универсиаде, на счету Смирнова также золотая, серебряная и бронзовая медаль командных чемпионатов Европы.

Отстранение отсчитывается с 20 июля 2022 года. 

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что хотел бы видеть на казанском этапе Гран-при России Камилу Валиеву и Евгению Тарасову.

#Универсиада-2013 #допинг
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