Леонов заявил, что хотел бы видеть на казанском этапе Гран-при России Валиеву и Тарасову

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов поделился ожиданиями от старта Спартакиады в Казани, а также рассказал, кого хотел бы видеть на казанском этапе серии Гран-при России по фигурному катанию.

«Что касается Спартакиады, у нас пройдут соревнования по одиннадцати видам спорта. Мы готовимся, в еженедельном режиме проводим совещания. Хотим сделать хороший большой проект с лучшими представителями по всем видам спорта. Объем большой — сначала было шесть видов, теперь одиннадцать. Мы понимаем, как все организовать, знаем и уже провели инспекцию по всем объектам. Важно, чтобы был хороший контент, чтобы было хорошее освещение со стороны компетентных журналистов. Мы все сделаем для того, чтобы все прошло на самом высоком уровне», – цитирует Леонова «Матч ТВ».

Кроме того, министр спорта Татарстана заявил, что на этапе российского Гран-при по фигурному катанию в Казани хотел бы увидеть олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву и серебряных призеров Игр в парном катании Евгению Тарасову и Владимира Морозова.

«Почему казанский этап российского Гран-при по фигурному катанию пройдет не на «Татнефть Арене»? Это решение ФФККР — проводить его в том месте, в котором он и раньше проходил. Кого из фигуристов хотели бы видеть у себя в участниках? Хотели бы, чтобы здесь выступила Камила Валиева, Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым», – подчеркнул Леонов.

Стоит отметить, что фигуристки Камила Валиева и Евгения Тарасова являются уроженками Казани. Казанский этап гран-при запланирован на 4-6 ноября.