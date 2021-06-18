Чемпион соревнований Ironstar: Трасса для триатлона в Казани — очень комфортная

В Казани трасса для триатлона разработана с учетом всех спортивных требований и комфортна для прохождения. Такое мнение на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» высказал многократный чемпион соревнований Ironstar —татарстанец Роман Евграфов.

«Трасса очень комфортная, и все условия созданы, чтобы каждый участник показал свой лучший результат. Трасса в Казани — особенная. Когда ее проходишь, чувствуешь, что организаторы не просто ее сделали правильно, а самостоятельно ее прошли», — заметил спикер.

«В этом году почти 110 единиц тяжелой техники будут принимать участие в перекрытии автодорог, это огромный ресурс. Городу огромное спасибо, потому что всегда все просьбы для проведения мероприятия на высоком уровне выполняются», — добавил генеральный директор и партнер компании Ironstar Андрей Кавун.

В первый год соревнований для перекрытия дорог были привлечены 52 единицы тяжелой техники, а в 2019-м — уже 84.