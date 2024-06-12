Чемпион мира по ушу: Боюсь, что на Играх БРИКС Россия не оставит другим медалей

Россия представила очень сильных спортсменов на соревнования по ушу в рамках Игр БРИКС. Об этом заявил двукратный чемпион Панамериканских Игр по ушу из Бразилии Беатриз Сильва. Он признался, что с таким составом россияне не оставят соперникам ни единого шанса.

«Россия на состязаниях по ушу представлена очень сильной командой. Об этом я уже говорил министру спорта РФ, когда у нас состоялась встреча в марте. Команда России действительно очень сильна, и я боюсь, что они не оставят никому больше медалей», – признался он после открытия Игр БРИКС.

Сильва также обратил внимание на отличную подготовку китайской команды по ушу, представителей Ирана и, конечно же, своих соотечественников из Бразилии.

«Думаю, мы тоже покажем себя достойно», – подчеркнул он.

Спикер выразил надежду, что когда-нибудь ушу включат в программу Олимпийских игр, ведь за много лет этого до сих пор не произошло.

Церемония открытия Игр БРИКС сегодня прошла в «Казань Экспо». Участие в торжестве приняли Раис РТ Рустам Минниханов, министры спорта России и Татарстана, а также – по видеосвязи – глава государства Владимир Путин. Подробнее в материале «Татар-информа».