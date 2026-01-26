Чемпион мира по шахматам Артемьев: Очень сложно выступать в Европе сейчас

Фото: ДВ-Интеллект

Чемпион мира в командном зачете и чемпион Европы, гроссмейстер Владислав Артемьев рассказал о сложностях во время выступления на мировых первенствах и почему не хотел бы менять российское гражданство.

– Возникали ли какие-то сложности во время выступления на мировых первенствах в последнее время?

– Очень сложно выступать в Европе сейчас, есть моменты с одобрением виз, шенген стало сложнее получить.

– А в каком статусе российские шахматисты выступают на международных турнирах?

– В последний раз, когда мы выступали на чемпионате мира, на стол ставили флаг ФИДЕ. По сути, это означает «нейтральный спортсмен», но в то же время никаких переходов нам делать было не нужно. Шахматы в этом плане выгодно отличаются от других видов спорта, нет серьезных ограничений. Ситуация в этом отношении улучшается, и, возможно, в скором времени нам даже в официальных турнирах не придется выступать под нейтральным статусом.

– У вас в связи с этим не было ли желания перейти под другой флаг?

– Нет, у меня не было такого желания. Я очень люблю Россию и комфортно себя здесь чувствую. Мне кажется, мне было бы сложно жить в другой стране, там другой менталитет. Тем более у меня все родственники и друзья проживают здесь, – сказал Артемьев корреспонденту «Татар-информа».

На чемпионате мира – 2025, который завершился в Катаре в декабре, Владислав Артемьев завоевал серебряную медаль по рапиду, обыграв в одной из партии гроссмейстера международного уровня Магнуса Карлсена.

Также Артемьев является победителем командного чемпионата мира в составе сборной России (2019), чемпионата Европы (2019) и двукратным чемпионом России (2023, 2024). Также он становился бронзовым призером ЧМ-2023 по блицу.