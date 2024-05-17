news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Экономика 17 мая 2024 15:10

Чемезов о китайских авто на российском рынке: «Без ограничений никак»

Скопировать ссылку
Чемезов о китайских авто на российском рынке: «Без ограничений никак»
Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для защиты отечественных автопроизводителей в России должны быть введены определенные ограничения на машины китайского производства. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК.

«Здесь всё равно ограничения какие-то нужно делать со стороны Правительства [РФ]. Без этого никак», — констатировал руководитель госкорпорации, отвечая на вопрос о ситуации с профицитом китайских авто на российском рынке.

При этом Чемезов не стал конкретизировать, как именно автомобили китайского производства влияют на продажи машин, произведенных на КАМАЗе, который входит в «Ростех», и на принадлежащем Правительству Москвы заводу «Москвич».

Стоит отметить, что, по данным агентства «Автостат», уже к началу декабря прошлого года у российских дилеров скопилось 175 тыс. нераспроданных китайских автомобилей.

читайте также
«Ростех» собирается поставить «Аэрофлоту» 11 самолетов Ту-214, производимых в Казани
«Ростех» собирается поставить «Аэрофлоту» 11 самолетов Ту-214, производимых в Казани
#Сергей Чемезов #российский автопром
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2