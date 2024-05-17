Чемезов о китайских авто на российском рынке: «Без ограничений никак»

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов

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Для защиты отечественных автопроизводителей в России должны быть введены определенные ограничения на машины китайского производства. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК.

«Здесь всё равно ограничения какие-то нужно делать со стороны Правительства [РФ]. Без этого никак», — констатировал руководитель госкорпорации, отвечая на вопрос о ситуации с профицитом китайских авто на российском рынке.

При этом Чемезов не стал конкретизировать, как именно автомобили китайского производства влияют на продажи машин, произведенных на КАМАЗе, который входит в «Ростех», и на принадлежащем Правительству Москвы заводу «Москвич».

Стоит отметить, что, по данным агентства «Автостат», уже к началу декабря прошлого года у российских дилеров скопилось 175 тыс. нераспроданных китайских автомобилей.