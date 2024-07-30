Чемезов на встрече с Путиным назвал КАМАЗ ярким примером импортозамещения

Фото: kremlin.ru

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с Президентом России Владимиром Путиным упомянул татарстанский КАМАЗ в качестве успешного примера по импортозамещению. Расшифровка встречи опубликована на сайте Кремля.

«По всему контуру „Ростеха“ мы уже импортозаместили десятки тысяч компонентов и изделий. Яркий пример — КАМАЗ. Мы на КАМАЗе заместили тысячи комплектующих и сейчас успешно закрываем потребности грузовой, специальной, пассажирской техники и так далее», — рассказал Чемезов.

Он привел ряд примеров. Так, флагман нового поколения грузовиков К5 — седельный тягач «КАМАЗ-54901» — когда-то создавался совместно с немецкой компанией Daimler, но благодаря проведенной работе с 2023 года тягачи полностью выпускаются импортозамещенными.

В ноябре 2023 года начался серийный выпуск импортозамещенной версии первого самосвала линейки К5, в том числе для работ в горных карьерах, — «КАМАЗ 6595».

В 2024 году начнется выпуск новинки автогиганта — тягача для перевозки больших фур «КАМАЗ-54902», в котором все составляющие отечественного производства.