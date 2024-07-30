Глава «Ростеха» доложил Путину о росте выпуска гражданской продукции на 5,5%

Фото: пресс-служба Кремля

Объем производства гражданской продукции по сравнению с 2022 годом увеличился на 5,5%. Об этом глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным, представляя отчет о результатах работы госкорпорации за 2023 год.

«Мы, конечно же, не забываем Ваше поручение об увеличении доли гражданской продукции, мы работаем над этим. У нас сегодня, если в абсолютных цифрах, увеличился объем производства гражданской продукции на 5,5% и сегодня составляет почти триллион, точнее 993 млрд», – доложил главе государства руководитель госкорпорации.

На уточняющий вопрос Президента Чемезов пояснил, что речь идет об абсолютных цифрах – в процентном отношении гражданская продукция в 2023 составила 35%, при этом в 2022-м – 44,5%. Такая разница объясняется ростом объема государственного оборонного заказа.

«В абсолютных цифрах она увеличилась, а в относительных цифрах упала. Это говорит о том, что объем гособоронзаказа значительно, в разы вырос», – цитирует главу «Ростеха» пресс-служба Кремля.