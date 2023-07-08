«У семьи есть глубинная связь с Богом»: в Казани отпраздновали день Петра и Февронии

День семьи, любви и верности отметили сегодня на архиерейском подворье священномученика Кирилла в Казани. Праздник начался с Литургии и продолжился торжественным возложением цветов к памятнику Петра и Февронии, концертом, ярмаркой и фотовыставкой.

Несмотря на жару, Кирилловский храм был полон людей, многие верующие пришли с детьми. Возглавил Божественную литургию Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Сослужило ему духовенство Казанской епархии. Во время службы были вознесены молитвы о семейном благополучии. Также во время Богослужения владыка Кирилл совершил хиротонию – рукоположение во дьяконы нового члена казанского духовенства.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Сейчас, по традиции, начнется праздник – мы пойдем к памятнику. А здесь отец Василий с прихожанами устроил праздник для детей. Мы посетим галерею фотографий детей сирот – тех, кто остался без родителей. Может быть, у кого-то их нас нас есть знакомые, кто поможет этим детям обрести семью. Есть страны, где нет христианской традиции, но там нет детских домов и нет домов престарелых, потому что все дети, которые остаются без родителей, находят приют и кров у своих близких или родственников, их не отдают ни в какие приюты», – обратился владыка к собравшимся.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Точно так же, добавил митрополит Кирилл, и родители при живых детях не уезжают в дома престарелых и не живут как несчастные люди, брошенные и забытые всеми.

«Это правильный подход, который должен быть возвращен в нашу с вами жизнь. Мы сегодня очень много потеряли, и прежде всего потеряли глубинную связь с Богом через семью. Потому что Господь создал семью для продолжения человеческого рода. А сегодня человеческий род не хочет продолжаться, особенно бывшие христиане. Сегодня все хотят пожить сами для себя и в этом огромная проблема», – заметил митрополит.

В завершении своего обращения архиерей пожелал всем Божией помощи и утешения. Он посоветовал обязательно посетить фотовыставку портретов детей-сирот «Мама, папа есть».

После этого верующие и гости праздника отправились к памятнику благоверных князей Муромских Петра и Февронии, где состоялась церемония возложения цветов. Участие в ней приняли митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Татьяна Ларионова, начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан Гульшат Нигматуллина.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Владыка Кирилл в своей речи поблагодарил Светлану Медведеву, которая стала инициатором этого праздника.

«Праздник пошел от Мурома по всей Земле. Для нас это очень радостно. С начала XIII века Петра и Февронию чтят, любят, приезжают к их мощам в Муром. Из поколения в поколение за эти много веков к ним приходило множество семей, поэтому для нас важно чтобы эта память жила в сердцах. Многое меняется, меняется жизнь, политические условия, но суть остается прежней – человек хочет жить и создавать семьи. К сожалению, сейчас это не так популярно , как это было некоторое время назад. Но тем не менее все эти законы бытия остаются непреложными», – сказал владыка Кирилл.

Татьяна Ларионова отметила, что сегодняшний праздник очень теплый, добрый и яркий и самое главное, необходимый всем нам.

«После владыки говорить сложно, он все обозначил, все проблемы нашего общества. Мне остается только высказать свои самые добрые пожелания. Счастья всем, семейного благополучия, бесконечной любви и почаще произносить слова любви близким людям вслух. Мы иногда забываем, что доброе, ласковое слово, просто необходимо, оно дает крылья, веру надежду и любовь», – пожелала депутат.

В своем приветственном слове Гульшат Нигматуллина рассказала, что сегодня в брак вступили 350 пар из Татарстана.

«Я очень хочу, чтобы каждый из вас был счастлив в семье, счастлив в работе, счастлив на той земле, где мы с вами живем. Наша республика – это прекрасный край, где можно любить, жить и растить детей. И надеюсь, что через год мы точно также увидим счастливых родителей, регистрирующих рождение своих малышей», – сказала она.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

После возложения цветов у памятника Муромских князей состоялся концерт, где выступили творческие коллективы города, взрослые и дети, в том числе воспитанники детских домов.

Затем состоялось открытие фотовыставки «Папа мама есть», которая организована Региональной общественной организацией «Мы вместе!». Она помогает детям-сиротам и семьям, воспитывающим приемных детей.

На выставке представлены портреты сирот, мечтающих обрести семью. После открытия священники и верующие возложили цветы к памятнику небесным покровителям супругов — благоверным князьям Петру и Февронии.

В программе также учтены мероприятия для семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в зоне СВО, и семей, в которых воспитываются приемные дети.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Жанна Хупанова многодетная мать – она воспитывает двух своих и троих приемных детей, а ее муж сейчас служит в зоне СВО.

«Я состою в Союзе жен героев и региональной организации “Мы вместе”. Когда мы с мужем принимали решение принять в семью детей, конечно, я не знала, что все так получится, что я окажусь одна с пятью детьми. Поэтому, чтобы не в пасть я отчаяние, я пришла в активную социальную жизнь. Это помогает мне справляться со всей той ситуацией, которая сейчас происходит в стране», – поделилась Жанна Хуспанова.

Также женщина является одним из организаторов фотопроекта «Мама, папа есть». На выставке представлено более ста портретов детей, которые остались без родителей. Рядом с каждым снимком разместили куар-код. Отсканировав его, можно узнать всю информацию о ребенке. Цель проекта – найти семью для детей.

«Мы объехали более семи детских домов республики. Мы надеемся, что люди, которые придут сегодня на праздник, помогут ребенку обрести семью. В прошлом году мы организовали такую же выставку, тогда мы подготовили 34 портрета и благодаря этому пять мальчиков и девочек взяли в семьи. Мы считаем, что даже если бы один ребенок благодаря нам нашел маму и папу, это уже большое дело», – рассказала Жанна.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В проекте приняли участие в основном подростки, и дети-сиблинги, то есть кровные братья и сестры, которых можно забрать только вместе. Именно эти категории детей, как правило, реже находят приемных родителей, отметила она.

Продолжится праздник ярмаркой народных ремесел и мастер-классами для детей. Для гостей подготовили сладости и чай из самоваров. Все мероприятия и угощения были совершенно бесплатными.

Гости праздника поучаствовали в мастер-классе по изготовлению бумажных цветов для благотворительного фестиваля «Дни белого цветка», он пройдет в Казани с 18 по 23 июля. Деньги, вырученные на мероприятии, передадут на нужды мобилизованных жителей Татарстана.

Жительница Казани Екатерина Мадеева пришла на праздник с сыном и дочкой. Рассказала, что ее дети приняли участие во всех мастер-классах и конкурсах.

«Очень здорово, что здесь все бесплатно, особенно когда у тебя не один ребенок. Конечно, мы оставили пожертвование, я считаю, что у таких добрых дел должна быть отдача. С утра еще мы простояли всю службу, мы очень любим этот храм, мы крестили здесь обоих детей. Моим детям здесь очень понравилось, спасибо большое организаторам праздника», – поделилась женщина.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

8 июля во всей России отмечают День семьи, любви и верности. Это день, когда Православная Церковь почитает Муромских князей благоверных Петра и Февронию. Супруги во время своей земной жизни сохранили любовь и верность друг другу, несмотря на все испытания, именно поэтому они стали небесными покровителями семьи и брака. Символ праздника – ромашка. Этот цветок сегодня принято дарить своим дорогим и близким людям.