«В День Петра и Февронии свадьбу играть нельзя»: казанский священник о празднике Семьи

Церковный праздник День Петра и Февронии в России празднуют как День семьи, любви и верности

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Жития святых – не исторический источник»

Благоверные князья Муромские Петр и Феврония жили в конце XII-начале XIII веков. Согласно преданию, Князь Петр много лет страдал проказой, все его тело было покрыто язвами. Ни один целитель и лекарь не мог избавить его от страданий. И вот князю снится, что помочь ему может благочистивая дева Феврония. Он нашел ее и попросил вылечить от недуга. Девушка согласилась, но взамен попросила жениться на ней. Князь выздоровел, но слово не сдержал. После этого его тело снова покрылось струпьями. Тогда он опять пришел к Февронии и на этот раз сдержал слово. Женился на девушке и полюбил ее за мудрость и доброту. Они сохранили свою любовь, несмотря на все жизненные испытания. Они стали небесными покровителями семьи и брака.

Жития святых – не исторически точный источник, отмечает руководитель Миссионерского отдела отец Александр Ермолин. Поэтому часто ведутся споры о достоверности историй о великомучениках и чудотворцах. Иногда под сомнение ставят и сам факт существования тех или иных святых

«Историк Василий Ключевский написал книгу, в которой рассказал, что жития как исторический источник до конца использоваться не могут. Потому что задача жития не передать конкретные исторические факты, а передать нравственную составляющую. Допустим, в житие князя Владимира не идет повествование о его битвах. Если бы его писал историк, он бы описал конфликты с братьями, как все произошло, как он стал великим князем. Жития сначала говорят о его падении, о большом количестве убийств, и потом говорят о его духовном подъеме», – рассказывает отец Александр.

Но есть святые, в реальности существования которых мы не сомневаемся.

«Вот, например, 40 Севастийских мучеников, день памяти которых выпадает на Великий пост. Это было подразделение римской армии – 40 воинов, отказавшихся приносить жертву идолам, за что были жестоко замучены. По их делу велось следствие, проводился допрос и все это зафиксировано в документах. Поэтому мы знаем имена всех сорока», – приводит пример иерей.

Жития святых – не исторически точный источник, отмечает Александр Ермолин. Но есть святые, в реальности существования которых мы не сомневаемся Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Житие святых – это вопрос веры, а не разбор на молекулы и атомы»

Петр и Феврония исторические личности – это князья Муромские, поэтому описание их жизненного пути более реалистичные, чем у других святых.

«Мощи святых хранятся в Муроме. В казанский храм Ксении Петербуржской и Матроны Московской, где я являюсь настоятелем, была передана частичка их мощей и это предмет нашей веры. Если кто-то в теории докажет, что исторически что-то было на самом деле не так, как в житие, для нас ничего не поменяется. Это вопрос веры – это не разбор на молекулы и атомы, углеродный анализ или что-то еще», – объясняет отец Александр.

В житие Петра и Февронии сказано, что на старости лет они разлучились, уйдя в монастыри, и умерли в один день, находясь вдали друг от друга.

«Зачем им нужно было принимать монашество? На Руси была благочестивая традиция – многие стремились умереть монахами. Например, мало кто знает, что Александр Невский в конце жизни принял монашеский постриг под именем Алексей. Он был схимником», – рассказывает иерей.

Не обходится в этот праздник и без советов Народного календаря, который как правило, богат на разные антихристианские суеверия.

«Церковь не создает некий второй церковный брак, она его благословляет» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Почему 8 июля нельзя венчаться?

«В народе день называется Феврония-русальница. Считалось, что в этот день русалки уходят вдаль от берегов и засыпают, поэтому купаться можно без оглядки. Я не считаю, что нормальный человек, может верить в русалок и уж тем более в то, что они куда-то ушли. Это просто антихристианство», – уверен отец Александр.

Заблуждения есть и по поводу венчания и регистрации брака в этот день – многие считают, что создание семьи в День Петра и Февронии – красивая традиция. Но и они ошибаются.

«В этот день венчаться нельзя – 8 июля всегда выпадает на пост Петра и Павла. Венчаться можно в день обретения мощей, этот праздник переходящий, отмечается в воскресенье перед 19 сентября, то есть в этом году он выпадет на 17 число. Также в православной церкви нет понятия о более или менее благоприятном дне для венчания. У нас есть дни, когда Церковный устав либо запрещает, либо разрешает венчать – другого не дано», – говорит он.

Отец Александр обращает внимание, что и заключать брак в ЗАГСе лучше в те дни, когда можно венчаться.

«В 90 процентах случаев после ЗАГСа происходит гулянка. И вот в состоянии этого загула, кто-то еще за столом скажет: “Мы сегодня пьем за Петра и Февронию, нас Бог благословит”. Надо понимать, что идет пост, значит все празднования отменяются. Есть такая фраза: “Скажи мне кто твой друг, и я скажу, кто ты”. Отец Александр Шмеман ее перефразировал: “Скажи мне, что ты празднуешь, и я скажу тебе, кто ты”. Если для человека главный праздник – Новый год и он важнее чем Рождество, не сложно представить, какое у него мировоззрение», – говорит священник.

Многие считают, что создание семьи в День Петра и Февронии – красивая традиция Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Принять бездетность как форму служения»

Помимо Петра и Февронии в православии есть Кирилл и Мария Радонежские – родители Сергия Радонежского. День их памяти выпадает на 31 января и 11 октября – тоже отличная день для создания семьи, подчеркнул отец Александр.

«Причем Петр и Феврония были бездетными, а у Радонежских родился такой известный сын, который в дальнейшем стал святым. К слову, многие задаются вопросом, почему кому-то Господь дает детей, а кому-то – нет. Господь сам решает, какую форму служения дать людям. Кто-то многодетный, кто-то бездетный. Есть такое предположение, что если Бог не дает ребенка, и вы не хотите брать на воспитание, то предлагается принять бездетность, как форму служения», – объясняет он.

Что касается бездетности и искусственного оплодотворения, по этому поводу у Церкви есть свое мнение.

«Есть социальная концепция РПЦ по поводу ЭКО. Раздел биоэтика. Проблема в том, что создаются излишние эмбрионы и в итоге они погибают. Еще в 2000 году было сказано, что Церковь против. Спустя 23 года, с приходом высоких технологий, может быть, в науке по новому посмотрят на этот процесс и начнут создавать только один эмбрион. Надо понимать, что искусственное оплодотворение допускается, если не допускается третьей стороны (суррогатного материнства – прим. ред.) и никто не погибает», – говорит отец Александр.

«Господь сам решает, какую форму служения дать людям. Кто-то многодетный, кто-то бездетный» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сколько раз можно венчаться и как развенчаться?»

Еще одно заблуждение, которое довольно широко распространено, что венчаться нужно после долгих совместных лет жизни в браке.

«Люди считают регистрацию брака чем-то не таким серьезным, как венчание, поэтому откладывают таинство на долгие годы. Говорят: “Вот если мы повенчаемся, то это серьезно и серьезнее не бывает”. Поэтому люди, и особенно какие-нибудь умные бабушки советуют, что надо пожить вместе много лет и потом венчаться. Это все не соответствует церковному мнению. Вот люди вступили в брак по законодательству и потом приходят венчаться – это один брак или два брака? Один. То есть мысль какая – Церковь не создает некий второй церковный брак, она его благословляет. В Канонических аспектах церковного брака говорится, что допускаются три брака, после которых уже не венчают. Это предел. Что важно, учитываются как церковные, так и светские браки. Во внимание не берется гражданский брак, он не учитывается. Считается, что это блуд», – рассказывает отец Александр.

А когда речь заходит о расторжении церковного брака, многие люди представляют некое развенчание.

«Да что вы вообще придумали? Нет никакого развенчания. Для расторжения брака в ЗАГСе после венчания, нужно прийти в епархию, и написать прошение на имя епископа. Церковь, как констатирует, что брак есть, так же и констатирует, что его нет. Соответственно она дает заключение, в котором указано, что той стороне, из-за которой произошел развод, нужно понести покаяние, а той, которая невиновна, можно вступить в следующий. То есть, мы не развенчиваем таким образом, что, например, ломаем кольца, снимаем венцы – фантазировать можно сколько угодно, но такого нет. Есть только аннулирование церковного брака, которое проводит только епископ», – рассказывает иерей.

В 90-е годы, когда население мало было просвещено в таких вопросах, существовало мнение, что тех, кто состоит в невенчанном браке, нельзя причащать.

«По словам апостолов, неверующая жена освящается верующим мужем, и неверующий муж освящается верующей женой. Если у людей есть брак, и они не живут в блуде, их можно причащать. Причащать невенчанных супругов можно. Другой вопрос почему они не венчаются? Если обе стороны православные и обе стороны не против венчания, но по какой-то причине откладывают – это очень странно. Повенчаемся потом, на 50 лет свадьбы, в деревне, чтобы в ряд стояли дети, внуки, еще что-то – такие сказки иногда люди рассказывают! Венчание – это то, что должно быть. Если человек православный, он ходит в храм и освящается сам, он живет духовной жизнью, он даже машину свою освящает, и также логично венчается», – рассуждает священнослужитель.

Многие считают, если Бог не дает детей, надо обвенчаться. Венчаться надо просто так, без привязки к чему-то, без получения какой-то выгоды, объясняет он.

«Некоторые люди думают, что нужно венчаться, чтобы вместе быть в Царствие небесном. В Новом Завете указано, что на том свете люди не женятся, не выходят замуж. И вообще, вы уверены, что после смерти, если дай Бог попадем в рай, сядем и попьем вместе кофеечку? Возможно наше общение там будет на каком-то другом уровне, возможно, в разы более высоком настолько, что у нас фантазии даже не хватит представить. И муж, и жена возможно там друг друга встретят, но в какой форме неизвестно», – рассказывает иерей.

«Люди считают регистрацию брака чем-то не таким серьезным, как венчание, поэтому откладывают таинство на долгие годы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Многие считают, что крестить ребенка в младенчестве нельзя – это против его воли»

А если люди живут в браке и один из супругов не православный?

«Крестить эту сторону, чтобы повенчать? Ну это не наш сценарий, смеется он. Вопросы могут возникнуть касаемо религии детей. В смешанном браке дети принимают религию того родителя, который религиозное. То есть представим ситуацию, одна сторона знает основы своей веры, читает священное писание, в быту соблюдает правила, рассказывает об этом детям. И дети знают основы религии и видят, что для их родителя вера является чем-то живым и действенным, тогда они примут его веру. Ну а если родители не религиозные, то ребенок не будет знать ничего о религии, он не будет понимать, в какую сторону ему тянуться», – объясняет отец Александр.

Многие считают, что крестить ребенка в младенчестве нельзя, это против его воли, что якобы родителя решают за него еще маленького и неосознанного.

«Если родитель говорит, что ребенок вырастет и определится, то это говорит только о том, что родитель сам не определился со своими религиозными взглядами. К примеру, мы говорим о религиозной свободе ребенка, о том, что ее нельзя притеснять, ну, хорошо, а вы ребенка спрашивали, хочет ли он зубы чистить? Хочет ли он есть полезную еду? Если ребенка ничем не ограничивать, он будет питаться только бургерами и не будет чистить зубы. Мы же его не спрашиваем, хочет он к врачу или нет. Тоже самое и с крещением», – рассказывает священник.

Если человек православный, он и ребенка своего будет воспитывать в православии, считает отец Александр. А если не объяснять малышу ничего о Боге – об Исламе и Православии – как ему определиться?

«В наше время есть такой феномен людей, для которых религиозная жизнь отсутствует вообще. К примеру, я живу в спортивной столице – в Казани. Но я не интересуюсь новостями спорта, правда болею за «Ак Барс», для меня это элемент патриотизма. Иногда я хожу на тренировки. Но я понимаю, что я абсолютно не спортивный человек. У нас есть люди, которые точно так же живут – они не ходят в храм, или ходят очень редко. У нас в городе существует многовековая православная и мусульманская традиции, на нашей земле жило большое количество святых, нашу Казанскую икону знают во всем мире. Живя в эпицентре всего этого, некоторые говорят, что им это вообще не интересно. Так может быть, они потому и не религиозны, что их в свое время не окрестили и не объяснили? Может, родители им и не предложили? Так же, как и со мной – если бы мне в детстве предлагали заниматься спортом, то возможно, я был бы спортсменом. Это вопрос воспитания», – заключил отец Александр.