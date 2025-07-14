Человек с сильной харизмой: кинокритик рассказал, каким был Александр Митта

Александр Митта был рациональным режиссером, способным признавать ошибки и пересматривать собственные идеи. Об этом рассказал кинокритик Александр Шпагин, его слова приводит «Радио 1».

Шпагин напомнил, что именно Митта первым написал учебник по драматургии и смог объединить в своих работах элементы массового и авторского кино, создав фильмы, которые стали классикой.

По словам кинокритика, Митта был человеком с сильной харизмой: громкий, эмоциональный, но открытый и добрый. На съемочной площадке он мог быть резким, однако окружающие не обижались – понимали, что это часть его характера.

Шпагин посоветовал зрителям пересмотреть фильм «Гори, гори, моя звезда», который, по его мнению, с каждым просмотром раскрывается по-новому.

Народный артист России и режиссер Александр Митта скончался на 93-м году жизни. Он является автором знаковых лент, включая «Экипаж», «Друг мой, Колька», «Гори, гори, моя звезда», а также «Сказ про то, как царь Петр арапа женил».