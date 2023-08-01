«Человек с большой буквы»: в Казани простились с экс-ректором КГАСУ Валерием Куприяновым

Фото: © Арсений Каримов / ИА «Татар-информ»

В КГАСУ сегодня прошла церемония прощания с экс-ректором вуза Валерием Куприяновым. Он ушел из жизни в возрасте 83 лет, проработав в университете 60 лет, 20 из которых его возглавлял. Проводить в последний путь ученого пришли его близкие, коллеги и многочисленные выпускники.

«КГАСУ всегда был „цементирующим“ вузом, который готовил грамотных специалистов. Они становились лидерами и специалистами как на региональном, так и не федеральном уровне. В особенно тяжёлое время, в 90-е годы, когда вуз возглавлял Валерий Николаевич, здесь принимались неординарные решения. Нам повезло, что есть такое учебное заведение, которое достигает высоких результатов», – сказал председатель Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана, глава фонда ГБУ «Безопасность дорожного движения», президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

Церемония проходила в холле одного из зданий вуза, однако он не смог вместить всех, кто пришел проститься с Валерием Куприяновым. Его уход – это большая потеря не только для научного сообщества, но и для системы образования республики и страны, отметил глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Это большая утрата для всех нас и системы образования в целом. Все выпускники Валерия Николаевича помнят, каким он был человеком. Он любил детей, студентов, относился ко всем одинаково. Был по-настоящему Человеком с большой буквы. Более 20 лет возглавлял вуз, довел его сначала до статуса академии, а затем и университета. Он был настоящим профессионалом и полностью погружался в науку. Он является примером для всех нас», – подчеркнул Хадиуллин.

Среди выпускников Валерия Куприянова много тех, кто добился больших высот в профессиональной карьере. Так, он был дипломным руководителем у министра лесного хозяйства РТ Равиля Кузюрова.

«Очень благодарен своей судьбе, что получил первое образование именно в этом вузе. Вспоминая напутствия и наставления Валерия Николаевича, могу сказать, что сегодня мы провожаем настоящего эксперта строительной науки. Все встречи с ним, беседы и обсуждения дипломной работы, которой он у меня руководил, произвели неизгладимое впечатление на меня и повлияли на всю мою жизнь. Его вопросы всегда были наполнены смыслом. Все мы, его ученики, очень ему благодарны», – сказал Кузюров.

Напомним, о смерти Куприянова стало известно 30 июля – в этот день он скоропостижно скончался в возрасте 83 лет.

Валерий Куприянов родился 29 июня 1940 года. В 1963 году окончил с отличием КИСИ и остался работать в вузе ассистентом. В 1968 году в НИИ новых строительных материалов в Москве защитил кандидатскую диссертацию, а в 1988 году в МИСИ – докторскую диссертацию.



Образовательная деятельность профессора Куприянова связана с кафедрами строительных материалов и архитектуры. Он возглавлял кафедру архитектуры, на которой подготовил новый для вуза курс «Физика среды и ограждающих конструкций».



Работы профессора посвящены разработке и внедрению сверхлегких строительных конструкций с ограждениями из пленочно-тканевых материалов, изучению условий эксплуатации этих материалов в сооружениях и т.д. Долгие годы он возглавлял работу по представлению уникального памятника архитектуры острова-града Свияжск в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В течение многих лет являлся председателем диссертационного Совета КГАСУ.