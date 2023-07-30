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Стало известно о скоропостижной смерти экс-ректора КГАСУ Валерия Куприянова
Из жизни ушел бывший ректор КГАСУ, профессор кафедры архитектуры, доктор технических наук Валерий Куприянов. Он скоропостижно скончался в возрасте 83 лет, сообщает пресс-служба университета, не раскрывая причины смерти.
С 1988 по 2008 годы Куприянов был ректором КИСИ-КГАСУ, до последних дней продолжал работу в университете профессором кафедры архитектуры. Являлся членом-корреспондентом РААСН, заслуженным деятелем науки и техники Татарстана, а также почетным работником высшего образования России, заслуженным работником высшей школы РФ.
«Светлая память о Куприянове Валерии Николаевиче навсегда сохранится в наших сердцах», – говорится в сообщении, подписанном ректоратом и коллективом университета.
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