Стало известно о скоропостижной смерти экс-ректора КГАСУ Валерия Куприянова

Фото: пресс-служба КГАСУ

Из жизни ушел бывший ректор КГАСУ, профессор кафедры архитектуры, доктор технических наук Валерий Куприянов. Он скоропостижно скончался в возрасте 83 лет, сообщает пресс-служба университета, не раскрывая причины смерти.

С 1988 по 2008 годы Куприянов был ректором КИСИ-КГАСУ, до последних дней продолжал работу в университете профессором кафедры архитектуры. Являлся членом-корреспондентом РААСН, заслуженным деятелем науки и техники Татарстана, а также почетным работником высшего образования России, заслуженным работником высшей школы РФ.

«Светлая память о Куприянове Валерии Николаевиче навсегда сохранится в наших сердцах», – говорится в сообщении, подписанном ректоратом и коллективом университета.

Валерий Куприянов родился 29 июня 1940 года. В 1963 году окончил с отличием КИСИ и остался работать в вузе ассистентом. В 1968 году в НИИ новых строительных материалов в Москве защитил кандидатскую диссертацию, а в 1988 году в МИСИ – докторскую диссертацию.

Образовательная деятельность профессора Куприянова связана с кафедрами строительных материалов и архитектуры. Он возглавлял кафедру архитектуры, на которой подготовил новый для вуза курс «Физика среды и ограждающих конструкций».

Работы профессора посвящены разработке и внедрению сверхлегких строительных конструкций с ограждениями из пленочно-тканевых материалов, изучению условий эксплуатации этих материалов в сооружениях и т.д. Долгие годы он возглавлял работу по представлению уникального памятника архитектуры острова-града Свияжск в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В течение многих лет являлся председателем диссертационного Совета КГАСУ.