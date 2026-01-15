«Человек превыше всего»: Работодатели Татарстана сменили стратегию в борьбе за кадры

В 2025 году работодатели на рынке труда Татарстана стали активнее использовать государственные меры поддержки – субсидирование найма, квоты, программы переобучения. Об этом сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Центра занятости населения РТ.

«Среди компаний продолжается борьба за персонал. Работодатели все больше внедряют человекоцентричный подход в командах. Они работают не только на привлечение, а больше даже на удержание и вовлеченность персонала. Компании понимают, что сегодня человек превыше всего, и работают над комфортными условиями труда, карьерными треками и обучением своих сотрудников», – сообщили в пресс-службе.

Также работодатели больше внимания стали уделять работе с молодежью. Многие компании строят свои стратегии, учитывая молодое и даже юное поколение, которое либо уже вышло, либо в будущем выйдет на рынок труда. Они исследуют ценности этой аудитории, что ими движет, мотивирует, и держат на этом фокус. Те компании, которые начинают работу с подрастающим поколением уже со школьной скамьи, в дальнейшем будут находиться в более выигрышном положении, считают специалисты ЦЗН РТ.

«Соискатели стали активнее рассматривать возможности переобучения и смены профессии при поддержке государства. Они стали более требовательны к условиям труда. Соискатели ценят не только зарплату, но и перспективы развития, стабильность компании и комфортную рабочую среду», – отметили в пресс-службе.

Увеличилось число резюме жителей региона. На одну вакансию приходится больше резюме, чем в 2024 году, в 2025 году этот показатель составляет 6,2. Больше всего индекс рынка труда вырос в сферах IT, транспорта, строительства, медицины, образования и производства. Наблюдается рост краткосрочной занятости среди молодых специалистов. Молодые работники в среднем три раза в год меняют место работы.

