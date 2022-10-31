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Здоровье
31 октября 2022  09:38
Эльза Кузнецова

«Человек подготовленный»: в исполкоме Челнов представили нового директора медколледжа

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В исполкоме Набережных Челнов на аппаратном совещании представили нового директора медицинского колледжа Ирину Нургатину. Ранее она была назначена на должность приказом министра здравоохранения Татарстана.

«Человек подготовленный. Имеет хороший послужной список. Мы ее все прекрасно знаем, знаем ее деловые качества. Она кандидат педагогических наук», — рассказал о ней мэр Челнов Наиль Магдеев

Предыдущим местом работы Нургатиной был Набережночелнинский филиал КФУ. «Поэтому есть управленческий, профессиональный опыт. Она ведет достаточно большую общественную работу и думаю, что и дальше будет вести. С пожеланиями успехов в вашей многотрудной работе мы все желаем вам успехов», — пожелал Магдеев новому начальнику. 

Градоначальник пообещал поддержку со стороны властей — для подготовки медицинских кадров для города. «База хорошая, коллектив хороший», — отметил мэр.

#кадровые назначения
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