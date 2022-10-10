news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
10 октября 2022  14:22

Медколледж в Набережных Челнах возглавила Ирина Нургатина

news_top_970_100
Медколледж в Набережных Челнах возглавила Ирина Нургатина

Сегодня коллективу Набережночелнинского медицинского колледжа был представлен новый директор — в соответстви с приказом Министерства здравоохранения им стала Ирина Нургатина. Об этом сообщается в Telegram-канале местной администрации.

Ранее Ирина Нургатина работала заместителем директора по воспитательной и социальной работе Набережночелнинского института Казанского федерального университета.

Заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов представил нового руководителя педагогам медколледжа, заметив, что Нургатина имеет большой опыт педагогической и управленческой деятельности. 

Руководитель исполкома Фарид Салахов пожелал дальнейшего развития всему коллективу. По его оценке, что за последние годы развитие медицины в Автограде получило значительный импульс. В частности, уделяется большое внимание совершенствованию медицинской инфраструктуры.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережных Челнах назначен новый начальник 15-го отряда Федеральной противопожарной службы по РТ.

Фото: https://t.me/nabchelnyofficial.

#Набережные Челны #медколледж
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100