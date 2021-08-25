Челны могут столкнуться с дефицитом учителей в школах

Набережные Челны в ближайшее время могут столкнуться с нехваткой школьных учителей по многим специальностям. Уже в этом учебном году возникла проблема с комплектованием учебных заведений преподавателями начальных классов, физики, химии и биологии. Об этом на пленарном заседании августовской конференции педагогических работников сообщил начальник городского Управления образования и молодежи Рустем Хузин.

«Педвузы или в недостаточном количестве, или вообще не готовят некоторые специальности. По некоторым предметам вообще скоро некому будет вести уроки», — приводят слова чиновника «Челнинские известия».

По мнению Хузина, одним из способов решения этой проблемы может стать воспитание будущих педагогов из числа выпускников школ Автограда. С ними следует заключать договоры в рамках целевого приема на педагогические специальности, пояснил он.

На сегодняшний день по целевой подготовке педагогическим специальностям обучаются 44 выпускника городских школ. В этом году в учебные заведения Челнов придут всего десять таких учителей. Это свидетельствует о слабой профориентационной работе руководителей образовательных учреждений, уверен Хузин.

«<…> подготовка кадров — это персональная ответственность руководителя. За последние годы НГПУ обновил перечень и содержание программ повышения квалификации. Усилена практическая направленность курса», — заметил он.

Всего в Набережных Челнах насчитывается 7718 педагогов. Средний возраст школьного учителя равняется 44 годам, большинство преподавателей — старше 35 лет. Стабильно высока доля педагогов со стажем более 20 лет. Учителей пенсионного возраста — 17% от общего числа преподавателей, 107 из них уже исполнилось 65 лет. При этом каждый год в школы приходят до 200 молодых специалистов, отмечает издание.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в новом учебном году в Челнах количество школ со второй сменой увеличится с 22 до 24.