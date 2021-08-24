В новом учебном году в Челнах количество школ со второй сменой увеличится до 24

В новом учебном году в Набережных Челнах увеличится количество школ со второй сменой — в прошлом году их было всего 22, теперь — 24. Об этом было сказано на пленарном заседании августовской конференции педагогических работников, которая прошла сегодня в Автограде.

Всего за парты сядут более 67 тыс. учеников, в том числе 8,5 тыс. первоклассников. При этом их количество будет расти еще как минимум два года. И даже несмотря на строительство новых школы уйти от вторых смен в городе не смогут, сказал начальник Управления образования и молодежи исполкома Рустем Хузин.

Он также поднял вопрос нехватки мест в коррекционных школах. Вместе с ростом числа школьников увеличивается и количество детей, нуждающихся в создании специальных условий для обучения.

По словам Хузина, первые классы в коррекционных школах уже полностью укомплектованы, остаются неустроенными еще 50 первоклассников. Начальник управления обратился к министру образования и науки РТ с просьбой разрешить дополнительные места для детей с тяжелыми нарушениями речи и интеллекта.

Также на сегодняшней конференции поднимались вопросы нехватки ясельных мест в детсадах, необходимость платно обучаться в колледжах, дефицит учителей и другие проблемы, сообщают «Челнинские известия».