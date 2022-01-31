Челнинской горбольнице №5 вернули статус Covid-госпиталя
Городская больница №5 в Набережных Челнах вновь начала принимать пациентов с коронавирусом. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник Управления здравоохранения Автограда Александр Николаев.
«С сегодняшнего дня дополнительно организуются провизорные койки на базе 5-й городской больницы. Все временные инфекционные госпитали продолжают работу в штатном режиме», — отметил докладчик.
В Челнах такой же статус имеет и инфекционная больница, сюда направляются все первичные обращения.
«Средства индивидуальной защиты, лекарственные средства в лечебных учреждениях города имеются», — уточнил начальник Горздрава.
Статус Covid-госпиталя с горбольницы №5 Набережных Челнов был снят 13 декабря 2021 года, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».