С горбольницы №5 Набережных Челнов снят статус ковид-госпиталя

Сегодня городская больница №5 в Набережных Челнах начала работать в штатном режиме. В Автограде продолжает действовать один провизорный госпиталь — инфекционная больница, где врачи проводят первичный прием заболевших Covid-19. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник горздрава Александр Николаев.

«С сегодняшнего дня 5-я горбольница переходит на работу в штатном режиме, но с условием необходимости быстрого развертывания провизорных коек», — отметил спикер.

По словам Николаева, ситуация с заболеваемостью остается напряженной, количество обращений держится на стабильных значениях. «Инфекционные госпитали продолжают работу в штатном режиме, продолжается работа по вакцинации от коронавирусной инфекции», — сказал докладчик.

В город поступило 264 300 доз вакцин. Первым компонентом уже привито 255 688 челнинцев, вторым — 194 120.