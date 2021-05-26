Челнинского фотографа, из-за которого уволили заведующую, не пустили в еще один детсад

После увольнения заведующей дошкольным учреждением на фоне скандала с вымогательством процента со съемок челнинского фотографа вновь не пустили в детсад. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил сам Александр Веприков.

Как рассказал Веприков, накануне у него была назначена фотосессия в одном из детсадов города. По его словам, заведующая узнала его и попросила покинуть территорию дошкольного учреждения, сославшись на операцию «Антитеррор».

«Я пришел в сад, заведующая, увидев меня, сказала, что я должен покинуть заведение. Съемки к тому времени уже велись. Хотя для того, чтобы пройти в садик, я представил полный пакет документов. Но меня отправили на улицу со словами: „У родители сейчас хорошие телефоны, сами снимут”», — поделился подробностями фотограф.

Веприков заявил, что считает действия заведующей детсадом неправомерными и уже написал на нее жалобу руководителю управления образования исполкома города Рустему Хузину. «В тот день у меня была запланирована съемка в трех садиках. В двух все прошло без эксцессов, а в третьем — выгнали. Причем меня удивила нелогичность действий персонала. Сначала в садик меня пропустили, даже не проверив рюкзак, а потом выгнали, сославшись на усиленную охраняемость объекта», — отметил челнинец.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что руководитель исполкома Челнов Фарид Салахов уволил заведующую детсадом с формулировкой «За утрату доверия».