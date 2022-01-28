Челнинским школьникам устроили незапланированный выходной из-за «омикрона»

Суббота, 29 января, в школах Набережных Челнов будет выходным. Из-за ухудшения эпидситуации по решению самих учреждений объявлен «День здоровья», пишут «Челнинские известия».

В ряде образовательных организаций выходной планируют посвятить генеральной уборке. Сегодняшняя пятница по решению школ также прошла в сокращенном виде.

Во время пресс-конференции представитель администрации Челнов отметила, что в Челнах не планируется переводить школы на дистант. На разобщении находятся 50 классов, и каждый день эта цифра может меняться в зависимости от ситуации.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане семь школ полностью закрыты на разобщение из-за гриппа и ОРВИ.