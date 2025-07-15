news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 15 июля 2025 15:17

Челнинский выпускник набрал 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам

Читайте нас в
Телеграм
Челнинский выпускник набрал 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам

По итогам дополнительных дней основного периода ЕГЭ-2025 в Набережных Челнах зафиксирован уникальный результат: один из выпускников получил по 100 баллов сразу по двум предметам.

Двухсотбалльником стал Михаил Рыжов – выпускник лицея №78 имени А.С. Пушкина. Он блестяще сдал математику и информатику, показав максимальный результат.

Михаил поблагодарил своих учителей, благодаря которым достиг высоких результатов. За подготовку к экзаменам он выразил признательность учителю информатики Сакине Ханнановой и учителю математики Елене Бубновой.

Всего в этом году в Набережных Челнах зафиксировано 36 стобалльных результатов, один из которых – двухсотбалльный.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что педагог из школы №30 Челнов получила 200 тыс. рублей за рекорд по ЕГЭ.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

#егэ #результаты егэ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане четыре пляжа не соответствуют гигиеническим требованиям

В Татарстане четыре пляжа не соответствуют гигиеническим требованиям

14 июля 2025
«Это уже какой-то терроризм»: казанца судят за мошенничество с платежками за ЖКУ

«Это уже какой-то терроризм»: казанца судят за мошенничество с платежками за ЖКУ

15 июля 2025