Челнинский выпускник набрал 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам

По итогам дополнительных дней основного периода ЕГЭ-2025 в Набережных Челнах зафиксирован уникальный результат: один из выпускников получил по 100 баллов сразу по двум предметам.

Двухсотбалльником стал Михаил Рыжов – выпускник лицея №78 имени А.С. Пушкина. Он блестяще сдал математику и информатику, показав максимальный результат.

Михаил поблагодарил своих учителей, благодаря которым достиг высоких результатов. За подготовку к экзаменам он выразил признательность учителю информатики Сакине Ханнановой и учителю математики Елене Бубновой.

Всего в этом году в Набережных Челнах зафиксировано 36 стобалльных результатов, один из которых – двухсотбалльный.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что педагог из школы №30 Челнов получила 200 тыс. рублей за рекорд по ЕГЭ.