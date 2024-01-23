Челнинский волонтер Рустам Гатин обеспечил горячим питанием еще два поселка ЛНР

Челнинский предприниматель и волонтер Рустам Гатин, а также его команда уже полгода обеспечивают горячим питанием жителей еще двух поселков Луганской народной республики — Новодружеск и Приволье.

Мирное население новых регионов России радуются даже малому и не устает благодарить Рустама Гатина и его единомышленников. Благодаря им они ежедневно получают горячую еду. А продуктами и всем необходимым волонтеров обеспечивают руководство Татарстана и Набережных Челнов, мэр Наиль Магдеев и многие неравнодушные челнинцы.

Рустам Гатин рассказывает, что жители поселков, к сожалению, до сих пор живут под обстрелами. «Это из того, куда нам можно ездить, самые ближние поселки к фронту, к линии соприкосновения», — говорит он по телефону.

Кроме этого, челнинец начал помогать детскому дому. Там живут 100 детей. «Приехали в Перевальский. Закупили небольшую партию сладостей: круассаны, печеньки, чупа-чупсы и немного тушенки взяли. Сейчас мы все это загрузим, занесем», — поделился волонтер.

Не забывают активисты и про военнослужащих. Бойцам передали вязаные носки от волонтеров «Дарим тепло».

«Спасибо, дорогие женщины с Набережных Челнов. Ваша поддержка, ваши старания, теплота будет нам очень дорога, потому что морозы у нас тут капитальные. Холодно-холодно, носки помогут. И не только носки, но и ваше тепло, тепло ваших сердец, ваших душ — мы пронесем с собой до самой Победы!» — поблагодарил военнослужащий.

А с такой поддержкой Победа обязательно будет, уверены военнослужащие. Рустам Гатин также отмечает, что он будет помогать до тех пор, пока это требуется. К тому же, помощь и поддержку оказывают неравнодушные челнинцы и городская власть, отправляя гуманитарную помощь с крупами, тушенкой, солью и другой продукцией. Напомним, уже полтора года как активисты ежедневно готовят для 5 тысяч человек Лисичанска.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.