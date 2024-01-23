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Челнинский волонтер Рустам Гатин обеспечил горячим питанием еще два поселка ЛНР
Челнинский предприниматель и волонтер Рустам Гатин, а также его команда уже полгода обеспечивают горячим питанием жителей еще двух поселков Луганской народной республики — Новодружеск и Приволье.
Мирное население новых регионов России радуются даже малому и не устает благодарить Рустама Гатина и его единомышленников. Благодаря им они ежедневно получают горячую еду. А продуктами и всем необходимым волонтеров обеспечивают руководство Татарстана и Набережных Челнов, мэр Наиль Магдеев и многие неравнодушные челнинцы.
Рустам Гатин рассказывает, что жители поселков, к сожалению, до сих пор живут под обстрелами. «Это из того, куда нам можно ездить, самые ближние поселки к фронту, к линии соприкосновения», — говорит он по телефону.
Кроме этого, челнинец начал помогать детскому дому. Там живут 100 детей. «Приехали в Перевальский. Закупили небольшую партию сладостей: круассаны, печеньки, чупа-чупсы и немного тушенки взяли. Сейчас мы все это загрузим, занесем», — поделился волонтер.
Не забывают активисты и про военнослужащих. Бойцам передали вязаные носки от волонтеров «Дарим тепло».
«Спасибо, дорогие женщины с Набережных Челнов. Ваша поддержка, ваши старания, теплота будет нам очень дорога, потому что морозы у нас тут капитальные. Холодно-холодно, носки помогут. И не только носки, но и ваше тепло, тепло ваших сердец, ваших душ — мы пронесем с собой до самой Победы!» — поблагодарил военнослужащий.
А с такой поддержкой Победа обязательно будет, уверены военнослужащие. Рустам Гатин также отмечает, что он будет помогать до тех пор, пока это требуется. К тому же, помощь и поддержку оказывают неравнодушные челнинцы и городская власть, отправляя гуманитарную помощь с крупами, тушенкой, солью и другой продукцией. Напомним, уже полтора года как активисты ежедневно готовят для 5 тысяч человек Лисичанска.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.
Фото, видео предоставлено Рустамом Гатиным
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