Челнинский театр «Мастеровые» проходит итоговую проверку перед открытием

Фото: Салават Камалетдинов / архив «Татар-информ»

В Набережных Челнах завершается строительство здания русского драматического театра «Мастеровые». Культурный объект в эти дни инспектирует Госстройнадзор РТ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Театр расположен по адресу: пр. Чулман, д. 73А. Здание имеет четыре этажа, его общая площадь составляет 11,6 тыс. кв. метров.

В здании театра имеются два зрительных зала на 500 и 100 мест. Помимо залов для спектаклей здесь предусмотрены административные помещения, студия звукозаписи, детская комната, фотомастерская, выставочный зал, архив, видеотека и буфет.

Застройщик и технический заказчик — ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан», генеральный проектировщик — ГУП РТ «Головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма „Татинвестгражданпроект“». По окончании итоговой проверки объекту будет выдано заключение о соответствии проектной документации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на строительство театра в рамках национального проекта «Культура» из федерального бюджета выделили 1 млрд 80 млн рублей. Источник дополнительных 750 млн рублей — бюджет республики.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.