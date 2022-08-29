Наиль Магдеев о новом театре: «Если бы мы не приложили усилия, здесь были бы жилые дома»

В ближайшие дни в Челнах будет сдано новое здание русского драмтеатра «Мастеровые». Этого события ждут не только в Автограде, но и в республике. На объекте идут последние приготовления к открытию. Мэр города Наиль Магдеев по просьбе нашей редакции согласился лично провести для журналистов «Татар-информа» экскурсию по зданию театра.

О строительстве «Мастеровых» заговорили еще в феврале 2019 года. В Казани на встрече с общественностью идею поддержал Президент РФ Владимир Путин. Средства на возведение объекта выделялись из федерального и республиканского бюджетов в размере 1,8 млн рублей.

«Остаются последние штрихи в части завершения грандиозного объекта. Челны — это центр притяжения для миллиона людей, проживающих по этой стороне Камы. Такого крупного театра в округе нет. Безусловно, он будет востребован и русскоязычным населением, и татароязычным, как татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. Это будет центр притяжения для тех, кто любит театр, кто живет им. Для меня как для руководителя города приятно, что я вместе с челнинцами приложил руку к этому строительству», — отметил Наиль Магдеев.

Здание театра размещено на проспекте Чулман. Оно отлично вписывается в концепцию развития этой части города как новой общественно-культурной ветки на карте Набережных Челнов. Хотя Чулман является одним из отдаленных от центра проспектов, власти Автограда рассматривают его как территорию размещения значимых социальных, образовательных и культурных объектов. Здесь уже находятся Дворец торжеств и полилингвальный лицей «Адымнар». На очереди будущая пятая горбольница.

«Если бы мы не приложили усилия по возврату земель у одного из известных господ, то здесь бы были жилые дома. Все было бы застроено коммерческим жильем. Но наши усилия увенчались успехом. Все, что неправильно было получено некоторыми господами, мы вернули в народную собственность. Когда мы этим вопросом занимались, много спекуляций было, предпринимались меры по дискредитации руководителя города. Об этом все молчат, но мы многое пережили. Поэтому об этом тоже нужно говорить. Мы сделали все, чтобы земли принадлежали народу», — рассказал градоначальник.

Театру «Мастеровые» уже 47 лет, но полноценного здания у него не было. В новом здании зрителя будут встречать тем же уютом и гостеприимством, что и по старому адресу на улице академика Рубаненко.

В театре предусмотрены два зала: Малый способен вместить 100 зрителей, а Большой рассчитан на 492 человека. Кроме того, здесь разместятся административные и служебные помещения, беби-театр для самых юных зрителей, детская комната, музыкально-литературная и театральная гостиные. На территории также откроют большую гостевую парковку. В здании предусмотрены буфет и кафе, которые гармонично, не выбиваясь из общей стилистики, будут располагаться на этажах театра.

Каждый уголок театра — это необычная и интересная локация, которая несет смысловую нагрузку, связанную с тем, что «Мастеровые» — это место, которое приветствует не только классические спектакли, но и авангардные вещи. Духом театра прониклась и автор проекта, член Союза архитекторов России, заслуженный архитектор РТ Елена Валеева. Она приезжала на сами спектакли, что позволило ей понять суть «Мастеровых».

Деталей, делающих это пространство особенным и узнаваемым, очень много. Например, сразу же при входе в театр зритель сможет встретиться с интригующей инсталляцией в виде сидящих человеческих скульптур. Кажется, что пришедший человек рассматривает их, на самом деле они смотрят на него, превращая в актера.

Человек, пришедший в театр, должен не просто томиться в ожидании начала спектакля под дверьми зала, его необходимо увлечь. Для этого по всему зданию развешаны постеры со сценами из известных спектаклей, которые стали победителями различных конкурсов и фестивалей. На одном из этажей в фойе расположится рояль.

В оформлении используются красный, черный и серый цвета. Они и вошли в концепцию этого здания.

«Мы являемся участниками исторического события. Без всяких натяжек, без всяких прикрас. Театр прямо заиграет», — уверен Магдеев.

Строительство всегда подразумевает что-то новое. В здании «Мастеровых» появится беби-театр. Это место, где во время просмотра спектакля ребенок сможет расположиться на пуфиках или на маленьких подушечках. Дети будут сидеть, лежать или ходить во время представления. Спектакль рассчитан всего на 20 минут. После детки могут подойти, потрогать декорации, пообщаться с актерами.

«Самые первые воспоминания о театре — они самые яркие. Я думаю, для детей, которые будут приходить в беби-театр, эти первые эмоции дадут возможность приобщиться к нему и понять его», — поделился мэр.

У этого места будет своя атмосфера, считает Магдеев. Она уже чувствуется. На площади перед зданием издалека видны яркие красного цвета буквы, из которых сложено название театра. Уже установлены скульптуры зрителей. Всего их более двух десятков. Вечером элементы скульптур будут подсвечиваться. Интересная стилистика должна стать визитной карточкой города.

Наиль Магдеев уверен, что театр и его территория будут пользоваться популярностью у горожан и гостей Челнов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»