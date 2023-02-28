Челнинский «Ремдизель» завершил импортозамещение бронеавтомобиля «Тайфун-К53949»

Набережночелнинское АО «Ремдизель» завершило импортозамещение автомобиля «Тайфун-К53949», которое получило новое название «Феникс». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

«„Феникс“ — это импортозамещенная машина „Тайфун-К53949“. Она сделана на серийном шасси, увеличена возможность ее серийного производства, скорость сборки сокращена. Мы ведем импортозамещение всех машин, и эта машина — первая, закончившая этот процесс», — рассказал представитель на прошедшей международной выставке IDEX-2023, на которой были представлены автомобили компании «Тайфун-К53949» и модели К63968 и К53598.

Отмечается, что за 2023 год процесс будет завершен для всей линейки автомобилей.

Основанное в 1978 году АО «Ремдизель» разрабатывает и производит семейства бронеавтомобилей «Тайфун» и «Выстрел». Недавно против компании ввел санкции Европейский Союз, о чем сообщал «Татар-информ».

«Тайфун-К53949» предназначен для перевозки личного состава и грузов, для их защиты от стрелкового оружия и взрывных устройств во время учебно-боевых задач. Кузов способен защитить экипаж и десант от бронебойных пуль и осколков артиллерийских снарядов. Внутри расположены 10 сидений для экипажа и десанта. Конструктивно броневик исполнен на шасси с колесной формулой 4х4, при снаряженной массе почти в 14 тонн автомобиль способен развивать скорость до 100 км в час.