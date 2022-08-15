Челнинский «Ремдизель» представит новый броневик на форуме «Армия-2022»

Набережночелнинское АО «Ремдизель» на форуме «Армия-2022» впервые представит поставленный российским военным защищенный десятиместный автомобиль З-СТС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Защищенное специальное транспортное средство (З-СТС) предназначено для выполнения боевых задач со смонтированным вооружением, перевозки личного состава (до десяти человек), воинских грузов, а также перевозки раненых с возможностью оказания первой медицинской помощи на месте ранения и в процессе транспортировки», — отмечается в сообщении пресс-службы предприятия.

Корпус бронеавтомобиля «обеспечивает высокую баллистическую и минную защиту», машина способна передвигаться по дорогам всех категорий. З-СТС имеет колесную формулу 6х6, он производится на серийном шасси армейского автомобиля многоцелевого назначения. Внутри могут размещаться как сиденья экипажа, так и сиденье санитара и носилки для перевозки раненых.

Новый броневик был разработан, освоен в производстве и поставлен в войска в первом полугодии 2022 года. Гражданская версия автомобиля может использоваться для полицейских и охранных целей.

Помимо этого, на выставке «Ремдизель», которая продлится с 15 по 21 августа, презентует автомобиль К-5350 с бронекабиной — модернизированный образец серийной машины семейства «Мустанг». У него улучшены тягово-динамические характеристики и грузоподъемность, отмечают на предприятии.

Основанное в 1978 году АО «Ремдизель» разрабатывает и производит семейства бронеавтомобилей «Тайфун» и «Выстрел». Недавно против компании ввел санкции Европейский Союз, о чем сообщал «Татар-информ».