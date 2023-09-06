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Челнинский предприниматель получил предостережение за организацию хостела в подвале дома
Прокуратура Набережных Челнов совместно с сотрудниками госжилинспекции провела проверку по информации об организации хостела в подвале дома в 56-м комплексе.
Напомним, ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что в подвале многоэтажки неизвестные организовали хостел. В помещении оборудовали отдельные комнаты с двухъярусными кроватями.
Сотрудники выяснили, что нежилое помещение в многоэтажке спроектировано при застройке дома и принадлежит индивидуальному предпринимателю. Владелец запланировал там открытие хостела, однако по закону это недопустимо.
В связи с этим предпринимателю объявлено предостережение. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
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