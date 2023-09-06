Челнинский предприниматель получил предостережение за организацию хостела в подвале дома

Прокуратура Набережных Челнов совместно с сотрудниками госжилинспекции провела проверку по информации об организации хостела в подвале дома в 56-м комплексе.

Напомним, ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что в подвале многоэтажки неизвестные организовали хостел. В помещении оборудовали отдельные комнаты с двухъярусными кроватями.

Сотрудники выяснили, что нежилое помещение в многоэтажке спроектировано при застройке дома и принадлежит индивидуальному предпринимателю. Владелец запланировал там открытие хостела, однако по закону это недопустимо.

В связи с этим предпринимателю объявлено предостережение. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.