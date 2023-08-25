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Руc Тат
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Происшествия 25 августа 2023 18:17

Прокуратура начала проверку после сообщения об организации хостела в многоэтажке Челнов

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Прокуратура Набережных Челнов проверит сообщение об организации хостела для иностранных граждан в доме 56/24А. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, в подвале многоэтажки неизвестные организовали хостел. В помещении оборудовали отдельные комнаты с двухъярусными кроватями.

По данному факту сотрудники надзорного ведомства организовали проверку, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

#Прокуратура #хостелы #Набережные Челны
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