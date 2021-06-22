Исполком Челнов распорядился привести в рабочее состояние кондиционеры в автобусах

Исполком Челнов дал распоряжение челнинскому перевозчику — проверить и обслужить кондиционеры в автобусах. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил руководитель ООО «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин.

В Набережных Челнах на этой неделе температура наружного воздуха держится на 30-градусном уровне и выше. В связи с этим горожане чаще стали задавать властям вопрос: почему в автобусах марки «ЛИАЗ» водители не включают кондиционеры, хотя они там есть?

Как сообщил глава «Пассажирских перевозок», вопрос находится на контроле городской администрации.

«В комплектацию автобусов марки „ЛИАЗ“, полученных в подарок от Правительства Москвы, действительно входят кондиционеры. Но их, как и любые другие охлаждающие устройства, надо заправлять фреоном. С этим и возникли сложности. У нас в городе можно заправить хладагентом кондиционер легкового автомобиля, но не крупногабаритного автобуса. Сейчас механики нашего предприятия решают проблему. Думается, за пару дней они с ней справятся. И уже во второй части семидневки кондиционеры в больших автобусах заработают», — сообщил Тятюшкин.

По словам перевозчика, заправленного фреона должно хватить на весь летний сезон.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что город получил вторую партию «ЛИАЗов» в подарок от Правительства Москвы.