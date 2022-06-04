РФС отказал в выдаче лицензий трем клубам ФНЛ: челнинский КАМАЗ может получить wild card

Состоялось заседание Апелляционного комитета Российского футбольного союза (РФС) по вопросам лицензирования футбольных клубов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По его результатам союзом было принято решение отказать в выдаче лицензий трем клубам Футбольной национальной лиги (ФНЛ): «Томь» (Томск), «Анжи» (Махачкала) и «Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный). Сообщается, что данные клубы не будут допущены для участия в следующем сезоне ФНЛ.

Таким образом, в случае, если КАМАЗ из Набережных Челнов, уже имеющий соответствующую лицензию, отправит письмо с подтверждением своего участия в ФНЛ, то Татарстан в сезоне 2022/23 в первом дивизионе представят сразу три футбольных коллектива.

Ранее свое участие в следующем сезоне ФНЛ подтвердили казанский «Рубин» и нижнекамский «Нефтехимик».