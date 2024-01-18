Челнинский центр соцадаптации начал сотрудничать с Рустамом Гатиным и его командой

Фото: Эльмира Гайнутдинова

В Набережных Челнах работает центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток». Специалисты помогают снова встать на ноги тем, кто лишился всего, справиться со своей зависимостью, найти работу. С недавних пор центр стал сотрудничать с предпринимателем Рустамом Гатиным и его командой, которые уже два года находятся в Лисичанске и помогают его жителям.

В Набережных Челнах уже три года существует его проект «Приют человека», где он вместе с единомышленниками помогает людям, попавшим в сложные жизненные обстоятельства. В том числе и бездомным.

«Мы можем накормить человека, напоить, одеть, а вот до этого времени мы не могли найти ему жилье. Именно найти жилье без каких-то условий. А здесь сотрудничество с центром „Перекресток“ дало возможность помимо всех тех, той помощи, которую мы можем с людьми, с друзьями, с предпринимателями оказать людям, мы можем сейчас поселить их здесь», — заявил Гатин.

В центре социальной адаптации люди живут до полугода. Но бывают исключения, когда срок увеличивается. Например, когда возникают проблемы при восстановлении документов. Затем постояльцев либо определяют в дома-интернаты для престарелых, либо трудоустраивают и помогают найти жилье.

Сейчас в центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток» помощь получают 50 человек. За год — около 200. Многие из них попали сюда из-за злоупотребления спиртными напитками.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Так, Александр Богавов лишился всего. По словам мужчины, после того, как ему сообщили о диагнозе, он начал пить. В начале немного, позже — начал уходить в запои. Это продолжалось на протяжении пяти лет.

«У меня была квартира, машина — было все. Но с этим алкоголем я потерял семью, машину, квартиру и документы. Ночевал по подъездам, побирался — в общем, вел распутную жизнь, что не хотелось жить даже», — рассказал он о своей ситуации.

Владимир Яковлев поделился, что работал в Казани на 8-й базе: «Получил получку. Попил пива. Очнулся в больнице. Начал бомжевать в Казани, жить негде».

Таким людям в центре помогают справиться со своей зависимостью. Ежедневно у них проходят занятия, которые проводят психологи, инструкторы по труду, социальные работники и другие специалисты.

«Когда они к нам поступают, приходят очень замкнутые, ни с кем не общаются, находятся сами в себе, у них свой внутренний мир. Но благодаря нашим занятиям они раскрываются, у них развиваются коммуникативные навыки», — заметила заведующая отделением социально-трудовой реабилитации и адаптации Елена Мархамова.

«Мы восстанавливаем все документы: паспорт, СНИЛС, медицинский полис. Проводим первичное медицинское обследование. Если человек нуждается в какой-то помощи, по межведомственному взаимодействию мы определяем человека в больницу, обследуем», — рассказал о деятельности заведения директор центра социальной адаптации для людей без определенного места жительства и занятий «Перекресток» Дмитрий Ларин.

При необходимости им помогают в оформлении инвалидности. Кроме того, для подопечных центра организуют досуговые мероприятия.