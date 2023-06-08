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Челнинские загородные лагеря проверят на качество досуга
Члены межведомственной комиссии по организации летнего отдыха проводят мониторинг организации отдыха детей в загородных лагерях Набережных Челнов. Проверяется соблюдение правил безопасности детей, качество организации досуговых мероприятий, удовлетворенность питанием и многое другое. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.
Этим летом челнинские дети отдохнут в лагерях «Саулык», «Звездный», «Солнечный» и «Крылатый», а также в «Росинке»; «Бумажнике», «Солнышке» от профилактория «Радуга».
В летнее время в загородных оздоровительных лагерях Автограда отдохнут и поправят свое здоровье около 500 детей из Луганской народной республики. В первую смену уже заехали 140 ребят.
Генеральный директор «Радуги» Дмитрий Синтишевский пояснил, что будет организовано пять смен для спортсменов, детей, получающих лечение, и по творческому направлению.
«Для детей организовано 5-разовое питание, в том числе полдник и „кефирный час“. Меню 14-дневное, сбалансирование, чтобы дети были довольны питанием», — отметил он.
Всего на детскую оздоровительную кампанию в этом году выделено 2,1 млрд рублей. В дополнение к этому продолжится реализация программы реновации лагерей.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.
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