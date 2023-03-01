В Татарстане на детскую оздоровительную программу в 2023 году направят 2,1 млрд рублей

В 2023 году на детскую оздоровительную программу в Татарстане выделено 2,1 млрд рублей. В дополнение к этому продолжится реализация программы реновации лагерей, сообщил на итоговой коллегии Минмолодежи РТ глава ведомства Ринат Садыков.

В 2022 году удалось обновить инфраструктуру 10 объектов, в том числе были реконструированы оздоровительный лагерь «Солнышко», «Свияга», «Факел» и другие, напомнил Садыков. Знаковым стал еще один новый республиканский объект – круглогодичный лагерь «Сэлэт – Ак-Барс» в Крыму.

В этом году также продолжится программа по ремонту подъездных путей к детским лагерям. За предыдущие четыре года были обновлены дороги у 51 учреждения на 4 млрд рублей, добавил министр.