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Общество 1 марта 2023 17:02

В Татарстане на детскую оздоровительную программу в 2023 году направят 2,1 млрд рублей

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В 2023 году на детскую оздоровительную программу в Татарстане выделено 2,1 млрд рублей. В дополнение к этому продолжится реализация программы реновации лагерей, сообщил на итоговой коллегии Минмолодежи РТ глава ведомства Ринат Садыков.

В 2022 году удалось обновить инфраструктуру 10 объектов, в том числе были реконструированы оздоровительный лагерь «Солнышко», «Свияга», «Факел» и другие, напомнил Садыков. Знаковым стал еще один новый республиканский объект – круглогодичный лагерь «Сэлэт – Ак-Барс» в Крыму.

В этом году также продолжится программа по ремонту подъездных путей к детским лагерям. За предыдущие четыре года были обновлены дороги у 51 учреждения на 4 млрд рублей, добавил министр.

#детский отдых #Ринат Садыков
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