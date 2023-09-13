Челнинские волонтеры отправили в зону спецоперации 2 тыс. комплектов сухого душа

Более 2 тыс. комплектов сухого душа отправили военнослужащим волонтеры центра «Мы вместе» из Набережных Челнов. В состав набора входит одно полотенце, две салфетки с гелем для тела и упаковка ватных палочек.

Мастерицы вырезают полотенце из полотна по специальному образцу. Тут же Валентина Симонова с напарницей изготавливают салфетки из материала под названием «дарнит».

«Нам это все легко дается, в принципе, ничего страшного нет. Мы работаем с удовольствием, быстро все делаем», — поделилась женщина.

Нарезанные материалы передают волонтерам за соседним столиком. На салфетки из «дарнита» они выдавливают гель для тела, складывают и упаковывают. Пакетики должны быть герметично закрыты, иначе моющее средство высохнет.

В применении сухой душ довольно прост. «Здесь нужно взять губку – их две в каждом конверте, – смочить ее водой, протереть тело и затем вытереть полотенцем. И потом утилизировать все», — рассказала Надежда Веретенникова — волонтер центра «Мы вместе».

Материалы мастерицы покупают на свои деньги. Также помощь оказывают спонсоры, неравнодушные челнинцы, жители других городов. Сухой душ очень выручает военнослужащих, говорят волонтёры. Ведь бывает, что иногда бойцам приходится сидеть неделями в окопах.

«Для сухого душа магазин нам один раз в месяц дает текстиль. Потом мы собираем деньги, сейчас нашли более дешево, где закупить. Закупаем также через интернет. У меня жильцы сами иногда приносят уже готовый и гель, и полотенечное полотно», — поделилась Любовь Терновая.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что челнинские волонтеры отправят помощь морской пехоте и спецназу в зону СВО.