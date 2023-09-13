Челнинские волонтеры отправят помощь морской пехоте и спецназу в зону СВО

Фото: © Лейсан Габдрашитова

Армейский душ, супы быстрого приготовления, коврики — челнинские волонтеры подготовили примерно 4 куб. метра груза для военных. Они отправятся в подразделения морской пехоты и спецназа. Собирают и доставляют помощь военнослужащим набережночелнинская команда волонтерского центра «Мы вместе».

Челнинка Лилия Аржанцева запаковывает каждую посылку стрейч-пленкой. Делает она это, чтобы они дошли до любимого и единственного сына в целости и сохранности. Для близкого человека она собирает все необходимые вещи.

«Он говорит — ничего не надо. А тут вся страна, как говорится, вся Россия собирает эти посылки для своих солдат, для своих ребят», — заявила мама военнослужащего.

Фото: © Лейсан Габдрашитова

На склад волонтерского центра «Мы вместе» индивидуальные посылки и общий груз попадают из кабинета, который расположен в опорном пункте 18-го комплекса. Здесь их сортируют, но на этом путешествие не заканчивается.

Председатель ТОС «Надежда 18» Светлана Гурлева сообщила, что как раз сейчас за помощью приехала очередная «ГАЗель».

«Мы знаем срок, когда мы их должны доставить в определенный пункт назначения, например, в Заинск, созваниваемся, всё привозим. Мы знаем, когда оттуда загружается и стартует машина. Ребятам, с которыми мы на связи, даем координаты и пишем дату, когда они должны встретить машину и в каком месте», — пояснила волонтер.

Волонтер центра «Мы вместе» Дмитрий Трофимов рассказал, что для помощи бойцам объединились несколько центров — такие как «Мы вместе», «Вкус дома», «Челны Сети», «Ваша защита». «Мы аккумулируем помощь и непосредственно адресно помогаем», — добавил он.

В волонтерский центр «Мы вместе» посылки приносят не только челнинцы, но и жители других городов Татарстана.

«У меня сын на СВО, вот уже восьмой месяц, по потребностям он пишет, что им надо. Стараемся закупаться. И побольше, так как он не один там, у них коллектив, живут они дружно, как семья», — сказал отец военнослужащего Шухрат Эганбердиев.

Заместитель председателя региональной общественной организации «Союз ветеранов и военнослужащих войск правопорядка по РТ» Дмитрий Чураков заверил, что все посылки проверяются. Кроме того, волонтеры отслеживают доставку посылок до адресатов. Но самое приятное для них — это благодарность, которую они регулярно получают от солдат.