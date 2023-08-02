Челнинские участники спецоперации получили памятные медали в День ВДВ

Сегодня, в День воздушно-десантных войск, в кадетской школе Набережных Челнов состоялось торжественное мероприятие. Глава Центрального района Эдуард Фаттахов вручил челнинским военным памятные медали, изготовленные по заказу к 100-летию со дня рождения генерала армии Махмута Гареева.

В общей сложности медаль вручили четверым участникам специальной военной операции, рассказали «Татар-информу» в отделе взаимодействия с организациями.

В церемонии приняли участие военнослужащие и их семьи, подполковник Росгвардии, ветеран боевых действий Георгий Маканов, старшина поста пограничного контроля аэропорта Бегишево Александр Рябцов, директор кадетской школы № 47 им. Кайманова Александр Помыткин и другие.

Эдуард Фаттахов поблагодарил каждого военнослужащего и их семьи, отметив их отвагу и мужество, верность долгу и присяге. «Наше подрастающее поколение будет воспитываться на примерах реальных героев, которые не побоялись и встали на защиту своей Родины», — подчеркнул глава района.

Участники церемонии почтили погибших солдат минутой молчания и возложили цветы к стеле погибшим курсантам кадетской школы.

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