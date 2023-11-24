Челнинские студенты собрали почти тонну гуманитарного груза для Лисичанска и Рубежного

Студенты Набережных Челнов собрали гуманитарный груз для подшефных городов Татарстана — жителям Лисичанска и Рубежного.

Новый пункт сбора гуманитарной помощи жителям Луганска открыли в Набережночелнинском государственном педуниверситете. Всего за несколько дней парни и девушки собрали более 900 кг продуктов.

В пункт сбора участники добровольческой акции принесли крупы, сахар, консервы, подсолнечное масло и другие нескоропортящиеся продукты питания.

«Акция по сбору гуманитарной помощи будет продолжена. Для нас это возможность совершенно искренне поддержать тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации», — пояснила ректор НГПУ Альфинур Галиакберова.

Забота об еще одном городе ЛНР — Рубежном — была возложена на Татарстан в мае этого года. Новый подшефный населенный пункт меньше Лисичанска, но сохранился лучше. Подробнее читайте в материале «В Рубежном ситуация лучше — есть свет, газ и вода»: Татарстан восстановит еще один город.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей. В присоединении новых регионов к России Путин увидел следствие «общей судьбы и тысячелетней истории».