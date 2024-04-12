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Необычный свадебный кортеж: челнинские молодожены приехали в ЗАГС на тракторах
Необычный транспорт для свадебного кортежа выбрала пара, которая зарегистрировала свои отношения в челнинском ЗАГСе. Максим и Лейсан Семеновы приехали во Дворец торжеств на своих рабочих тракторах, украшенных шарами.
Максим и Лейсан познакомились в клубе. Они понравились друг другу с первого взгляда и сразу же стали встречаться. Через два месяца они решили узаконить свои отношения.
Невеста рассказывает, что всегда мечтала о креативной и веселой свадьбе, так что ее желание сбылось. Идея выбрать трактор в качестве свадебного авто пришла именно Лейсан.
Влюбленные признаются, что этот вид транспорта — особый символ их отношений, с которым связано большое колиество воспоминаний.
«Муж у меня работает на тракторе и я зимой выходила, помогала. Очень люблю трактора, у меня есть и права, конечно же. Я в свое время работала погрузчиком на заводе», — рассказала Лейсан.
В день бракосочетания пара украсила свой транспорт разноцветными шарами. Горожане были удивлены, так как явно не ожидали увидеть рядом с Дворцом торжеств такое: водители встречных машин сигналили им по дороге и поздравляли с бракосочетанием, а прохожие радостно приветствовали их и делали фото.
«Внимания много, люди обращают внимание, сигналят, руками машут», — рассказал новоиспеченный супруг.
Регистрации брака прошла в соответствии с регламентом в официальном порядке. Теперь Максим и Лейсан стали семьей Семёновых.
Начальник управления ЗАГС Равиля Зарипова утверждает, что челнинские молодожены любят удивлять. Пары уже приезжали на велосипедах, коньках, пожарной машине, мотоциклах, КАМАЗе и кабриолете.
Материал подготовлен при участии Лилии Гатиной. Фото предоставлены Лилией Гатиной.
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