Мэр Челнов Наиль Магдеев поздравил семью военного с рождением наследника

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев побывал на выписке супруги военнослужащего Сайдаша Бахтиева. В семье на свет появился третий малыш. Об этом трогательном событии градоначальник рассказал в своем телеграм-канале.

Мальчика назвали Саматом. Его старших сестру и брата зовут Камиля и Салават.

«Сегодня поздравил с рождением сына семью Сайдаша Бахтиева. Он — военнослужащий и в настоящее время находится в зоне СВО. Маленький Самат родился 12 июня, в День России. Это добрый знак», — поделился Магдеев.

Градоначальник вручил супруге военного Гузалии 100 тыс. рубей и необходимые вещи для малыша.

«Это радость не только для вашей семьи, но и для всего полумиллионного города. Мы молимся, чтобы папа новорожденного вернулся живым и здоровым домой. Есть хорошая, добрая традиция в городе Набережные Челны: выражаем слова признательности и благодарности за то, что делают мужья и сыновья, выполняя воинский и гражданский долг», — обратился к родным и близким Наиль Магдеев.

Семью поздравили также руководители предприятий, где работают супруги, глава Комсомольского района Ленар Ахметзянов и депутат Горсовета Ленар Салахов.