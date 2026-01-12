Челнинская молодежь выиграла 20 грантов на сумму более 10 млн рублей

В 2025 году молодежь Набережных Челнов стала победителями и призерами различных грантовых конкурсов, выиграв 20 проектов на общую сумму 10 млн 145 тыс. рублей. Об этом на аппаратном совещании сообщила начальник Управления по делам молодежи исполкома города Лейсан Видинеева.

«Молодежь, которая активно принимает участие в общественной деятельности, требует к себе отдельного внимания. Мы очень рады, что и руководство это замечает и готово всегда поддержать наши инициативы», – отметила она.

В городе выстроена система поощрения молодых активистов. Ежегодно вручаются 20 именных стипендий Мэра для поддержки и развития инициатив молодежи. Среди работающей молодежи проводится городской конкурс «Лучший руководитель молодежной организации», победитель которого получает именную стипендию депутата Государственной Думы Альфии Когогиной.

Лейсан Видинеева выразила благодарность за командную работу и сотрудничество. В числе приоритетных задач на 2026 год – усиление патриотической работы. В частности, предусмотрено дополнительное финансирование на реновацию Центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост», где откроются новые пространства для патриотической работы с молодежью.

Также внимание будет сосредоточено на привлечении большего числа незанятой молодежи, детей, состоящих на различных видах учета, в творческие объединения и общественные организации, а также на сохранении лидирующих позиций города в молодежной деятельности.