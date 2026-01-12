Челнинские студенты стали лауреатами республиканской премии «Достижение года 2025»

В период новогодних праздников студенты из Набережных Челнов стали лауреатами республиканской премии «Достижение года 2025». Об этом на первом в этом году аппаратном совещании сообщил заместитель руководителя исполкома Винер Харисов.

Победителями премии в различных номинациях стали представители образовательных учреждений города. В номинации «Спортсмен года» победила Арина Сайфутдинова, студентка индустриально-педагогического колледжа при НГПУ.

В номинации «Общественник года» лауреатом стала Полина Тихонова из того же индустриально-педагогического колледжа при НГПУ.

В номинации «Профессионал года» победил Даниил Гинц, студент Набережночелнинского политехнического колледжа.

В номинации «Студенческая научная организация» победил Набережночелнинский филиал УПО «Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова». Студенты этого же образовательного учреждения стали победителями и в номинации «Творческий коллектив».

Всего на соискание премии поступило около 300 заявок со всей республики, до очного этапа были допущены 140 участников.