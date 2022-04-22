Челнинская мэрия утвердила цены на аттракционы в парке культуры

Исполком Набережных Челнов утвердил тарифы на аттракционы в городском парке культуры и отдыха.Об этом говорится в постановлении от 20 апреля, опубликованном на сайте мэрии автограда.

Среди детских аттракционов расценки будут выглядеть так:

«Карнавал», «Колокольчик», «Юнга», «Джип на рельсах» и «Солнышко» - 50 рублей,

«Миниаэропорт» и «Мини-джет» - 60 рублей,

«Герой мультфильмов», «Ветерок» и «Индейская река» - 70 рублей,

«Фрукты», «Веселая скамейка» и батут - 100 рублей,

«Аквазорб» - 150 рублей.

Цены на аттракционы будут варьироваться от 20 до 150 рублей.

Экстремальная карусель «Сюрприз» обойдется посетителям в 70 рублей, но большинство аттракционов этого сегмента будут стоить 100-150 рублей.

Как объяснил директор паркового хозяйсчтва Челнов Илья Черкашин, цены на карусели и качели вырастут до 20%.

Напомним, в Казани переносится парк аттракционов «Кырлай». На его месте планируется построить Соборную мечеть. Сам парк предполагается возвести на новом месте, например, возле ТЦ «ПаркХаус».

