Челнинская администрация взыскала штрафов на 28 млн рублей

В Набережных Челнах администрация города за девять месяцев текущего года взыскала 28,8 млн рублей штрафов — это на 10,3 млн больше, чем в 2022-м. При этом протоколов составлено на сумму 30 млн рублей. Об этом на аппаратном совещании доложила заместитель председателя Административной комиссии муниципального образования Айзира Хамзина.

Основная часть нарушений — это неправильная парковка на газонах. За 2023 год комиссия выписала 9 тыс. постановлений, что на 832 больше, чем в прошлом году.

По словам докладчицы, особое внимание также уделялось ликвидации несанкционированной торговли. Было рассмотрено более 3,5 тыс. протоколов за торговлю в неустановленных местах и более 1,3 тыс. протоколов за самовольное размещение нестационарных торговых объектов.

На третьем месте — нарушения в сфере благоустройства города. Это расклейка объявлений в неположенных местах, размещение средств наружной информации без согласования, а также нарушения при выполнении земляных работ.

«В результате рассмотренных материалов общая сумма наложенных штрафов за девять месяцев текущего года составила 30 млн рублей, взыскано 28,8 млн рублей. К концу отчетного периода показатель процента взыскания составил 96%, что на 32% выше, чем за прошлый год», — пояснила спикер.

По ее словам, активно велась работа с территориальными отделениями ФССП России по взысканию штрафов в принудительном порядке. В отделы судебных приставов в 2023 году передано более 8,1 тыс. постановлений на сумму 17,9 млн рублей. За этот же период взыскано 16,3 млн рублей.

«Мы не можем соглашаться с тем, что уничтожаются газоны, деревья, паркуются не там, где положено, автомобили. Мусор, грязь, неустановленная торговля — всё это требует нашего внимания, вмешательства и наказания», — подчеркнул мэр Челнов Наиль Магдеев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что нарушителями правил парковки в Челнах чаще всего становятся женщины. За ними числится 90% нарушений.