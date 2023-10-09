Нарушителями правил парковки в Челнах чаще всего становятся женщины

Женщины-водители чаще всего становятся нарушительницами правил благоустройства в Набережных Челнах — на них приходится 90% зафиксированных нарушений. Эту статистику привела председатель административной комиссии города Айзира Хамзина на совещании в мэрии.

Глава города Наиль Магдеев был удивлен этим трендом и даже встал на защиту женщин-водителей.

«Интересно, что 90% нарушителей — наша прекрасная и любимая половина человечества. С уважением относимся к прекрасной половине во всех случаях, кроме этого. Женщины в первую очередь должны заботиться о красоте — они же больше это ценят, чем мужчины, на мой взгляд. Природой так дано», — предположил мэр.

Он усомнился в том, что женщины не знают Правил дорожного движения.

«На красный цвет светофора же не ездят? Отличают красный от зеленого. В ДТП, как мы знаем по статистике, попадают мало. Женщины за рулем более дисциплинированы, чем мужчины, это факт. Но в данном случае вы меня удивили! — продолжил мэр. — Поэтому дальше продолжайте работать — нам не важно, мужчина нарушитель или женщина. Самое главное, чтобы соблюдались правила благоустройства. Мы хотим, чтобы в городе был порядок, и ничего личного здесь нет».

В этом контексте Магдеев еще раз напомнил, что газоны должны быть ухоженными и зелеными.

«Зеленые насаждения должны быть такими, какими они должны быть. Ну, а транспорт должен быть припаркован там, где для этого есть место. Мест в городе для парковки достаточно. Поэтому продолжайте принципиально работать в рамках существующего закона, используя все инструменты воздействия на нарушителей», — резюмировал Магдеев.

Айзира Хамзина добавила, что основная часть административных материалов за девять месяцев рассмотрена за размещение транспортных средств на озелененных территориях. При этом количество нарушений растет. Всего за отчетный период вынесены постановления по 9088 таким инцидентам. Это на 832 случая больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2022 году таких нарушений было зарегистрировано 8256.