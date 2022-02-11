Челнинка показала на видео, как во время похорон гроб пришлось нести по колено в снегу

Жительница Челнов опубликовала в социальных сетях видео с обращением к администрации района, в котором пожаловалась на не очищенное от снега кладбище. Из-за этого родственникам умершего человека пришлось нести гроб по колено в снегу. Инцидент случился накануне.

«Хочу обратиться к администрации города. Хотя ответ известен, и пошлют меня, как и прочих, с лопатой самой снег грести. Но сегодня я и моя семья оказалась в условиях, очень похожих на условия военных годов. И это в нашем XXI веке, в веке высоких технологий», — написала горожанка.

По словам женщины, вчера был день похорон ее бабушки. «Она, как водится у стариков, заранее позаботилась о месте рядом с дедом, оплатив место еще пять лет назад. Кто отвечает за порядок на кладбище, за чистку дорог там? Люди оплачивают бешеные деньги за услуги, жители города платят налоги», — возмутилась жительница Челнов.

Далее челнинка попросила посмотреть, как выглядели похороны. По ее словам, к могиле пришлось пробираться целый час.

«Гроб тащили парни на тенте, прокладывая дорогу в сугробах по колено, — написала она. — Машины туда не смогут проехать. До могилы тащили волоком гроб почти час. Такого дикарства не заслуживают ни умершие, ни живые, их провожающие. Видео прилагаю. Прошу власти обратить внимание. Хорошо бы вас прокуратура проверила в очередной раз».

Пользователи социальной сети выразили соболезнования автору публикации, некоторые написали, что это «сугубо личная ситуация» и не стоило это снимать на видео, третьи обсудили количество неубранного снега как в городе, так и на кладбище.

Ситуацию на запрос СМИ разъяснила Дирекция городского хозяйства. Как выяснилось, из-за обильных снегопадов дороги на кладбище расчищают только в местах новых захоронений. Организация, которая оказывает услуги погребения, должна заранее подать заявку в администрацию городского кладбища. В данной ситуации заявку никто не подавал.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах 30% водителей-снегоуборщиков заболели Covid-19.