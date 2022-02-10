В Челнах 30% водителей-снегоуборщиков заболели Covid-19

Дефицит водителей спецтехники по уборке снега, а также механизаторов возник в Набережных Челнах. Об этом сообщил руководитель исполкома Автограда Фарид Салахов на пресс-конференции в мэрии.

«Есть вопрос с кадрами на Предприятии автомобильных дорог. Если 100 механизаторов работают днем, они уже не могут выйти в ночную смену. К тому же около 30% водителей, механизаторов находятся на больничном про причине заболевания Covid-19», — рассказал глава исполкома.

Кроме того, спецтехнике требуется плановый и текущий ремонт. Сегодня ПАД помимо собственной арендует около 70 единиц спецтехники. Также за последние годы приобретено примерно 30 новых машин. Управляющие компании арендуют технику, потому что это выгоднее, чем ее закупка и содержание.

«Наше обязательное условие, чтобы к началу зимнего сезона у всех УК были заключены договоры со специализированными организациями по спецтехнике для уборки снега в зависимости от количества домов, обслуживаемой территории. Мы проверяем наличие техники, на которую заключены договоры», — уточнил Салахов.

Ежедневно в город выходят более 250 единиц спецтехники и свыше 1,2 тыс. рабочих, чтобы своевременно очищать от снега территорию. «В первую очередь начинаем очищать снег с проспектов, где ходит транспорт, после — подъездные пути к учреждениям образования, социальным учреждениям, учреждениям здравоохранения. Следом идут местные дороги», — пояснил спикер.

На сегодняшний день с начала зимы из города вывезено более 500 тыс. куб. метров снега, этот показатель выше показателя за аналогичный период прошлого года.