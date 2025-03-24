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Политика 24 марта 2025 08:18

В Менделеевске произошли кадровые изменения

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В Менделеевске произошли кадровые изменения
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

На должность начальника отдела опеки и попечительства исполкома Менделеевского района назначена Юлия Бадамшина. Об этом на деловом понедельнике сообщила замглавы района Лейсан Галеева.

Юлия Бадамшина родилась 24 июля 1982 года в Менделеевске. Она окончила Московский госуниверситет экономики, статистики и информатики по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит», затем прошла профпереподготовку по направлению «воспитатель в дошкольной образовательной организации».

Свою трудовую деятельность Бадамшина начала с должности лаборанта Набережночелнинского педагогического колледжа, затем работала специалистом по социальной работе в социальном приюте «Берег Надежды» Менделеевска, главным бухгалтером в Центре соцпомощи «Саулык», Менделеевской школе для детей с ОВЗ. С февраля 2024 года Юлия Бадамшина занимала должность замначальника отдела опеки и попечительства.

#менделеевск #Назначение
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